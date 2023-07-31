GUEST STAR: Terungkap! Nyoman Paul Bernyanyi Sejak Usia 5 Tahun

Top 4 Finalis Indonesian Idol 2023 Nyoman Paul mulai bernyanyi di usia 5 tahun dan belajar secara autodidak. Menurutnya tidak bisa dipungkiri bahwa jam terbang berpengaruh pada kepercayaan diri di saat perfomance.

Sejauh ini paul berniat untuk membalas support dari setiap pendukungnya dan salah satunya dengan menghasilkan karya-karya yang diciptakan oleh dirinya sendiri.

Sebelumnya memang sudah ada pembahasan terkait single terbaru Paul, namun untuk waktu dan judul lagunya belum dapat ditetapkan. Tentunya single yang akan Paul keluarkan nantinya, ada kontribusi dari orang sekitar. Dan Paul mengharapkan, suatu saat ia dapat menghasilkan karya-karyanya melalui ciptaannya sendiri.

Reporter: Safira Rahmani