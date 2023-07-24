Okezone TV
GUEST STAR: Formasi Baru, Caffeine Tak Masalah Penggemar Lebih Menyukai Versi Lama
 
Caffeine hadir dengan formasi baru. Walaupun begitu, personel sadar betul akan tetap ada fans-fans yang terjebak di masa lalu alias lebih menyukai Caffeine versi lama. Namun, Caffeine tegas mengaku tak masalah jika penggemar lama akhirnya berhenti menyukai band mereka.
