GUEST STAR: Formasi Baru, Caffeine Tak Masalah Penggemar Lebih Menyukai Versi Lama

Caffeine hadir dengan formasi baru. Walaupun begitu, personel sadar betul akan tetap ada fans-fans yang terjebak di masa lalu alias lebih menyukai Caffeine versi lama. Namun, Caffeine tegas mengaku tak masalah jika penggemar lama akhirnya berhenti menyukai band mereka.