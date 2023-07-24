Okezone TV
Nasi Tutug Oncom, Kuliner Khas Sunda yang Melegenda
Tutug Oncom merupakan kuliner tradisional khas Sunda yang memiliki cita rasa nikmat. Apalagi jika menikmatinya sambil disuguhkan dengan pemandangan air terjun. 
 
Menikmati Tutug Oncom di depan air terjun dapat ditemui di Wisata Muara Jambu, Subang, Jabar. Suasana alam dan air terjunnya bisa menambah nafsu makan pengunjung meningkat. 
 
Untuk membuat kuliner Tutug Oncom ini cukup mudah. Siapkan bahan-bahan seperti nasi, oncom, ayam, tahu dan sambal. Kemudian, nasi dicampur dan diaduk dengan oncom yang sudah dimasak. Lalu tambahkan ayam, tahu, tempe, sambal dan lalapan. 
 
Untuk menikmati Tutug Oncom, pengunjung hanya perlu membayar Rp40.000 per porsinya. 
 
Kontributor: Yudy Heryawan 
Produser: Akira Aulia W
