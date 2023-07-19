Menikmati Gudeg Legendaris Sejak Tahun 1958 di Dapur Tradisional Yogyakarta

Berkunjung ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika tak mencoba kulinernya. Salah satunya Gudeg Pawon yang berada di Jalan Janturan, Umbulharjo. Gudeg Pawon ini sudah ada sejak tahun 1958.

Pelanggan dapat melihat langsung proses pengolahan gudeg secara tradisional. Setiap harinya tempat ini tidak pernah sepi dari pelanggan.

Harga satu porsi Gudeg Pawon ini mulai dari Rp11.000 saja. Sebagai informasi, Gudeg Pawon ini buka pukul 05.30 WIB - 20.30 WIB.

Kontributor: Galih Wisma

Produser: Akira Aulia W