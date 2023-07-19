Menikmati Gudeg Legendaris Sejak Tahun 1958 di Dapur Tradisional Yogyakarta
Berkunjung ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika tak mencoba kulinernya. Salah satunya Gudeg Pawon yang berada di Jalan Janturan, Umbulharjo. Gudeg Pawon ini sudah ada sejak tahun 1958.
Pelanggan dapat melihat langsung proses pengolahan gudeg secara tradisional. Setiap harinya tempat ini tidak pernah sepi dari pelanggan.
Harga satu porsi Gudeg Pawon ini mulai dari Rp11.000 saja. Sebagai informasi, Gudeg Pawon ini buka pukul 05.30 WIB - 20.30 WIB.
Kontributor: Galih Wisma
Produser: Akira Aulia W
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]