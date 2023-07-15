Mencoba Performa Impresif Mobil di Hyundai Driving Experience Center Taean

MNC Media mendapat kesempatan langka menjajal performa mobil keluaran Hyundai di lokasi Hyundai Driving Experience Center, Taean, Korea Selatan, Jumat (14/7/2023). Setidaknya ada 3 mobil keluaran Hyundai yang dicoba Jurnalis MNC Media, yakni Hyundai Genesis, SUV Hyundai Palisade dan Hyundai Avante.

Ketiga mobil memiliki karakteristiknya tersendiri. Mobil digeber untuk melihat akselerasi performa. Seperti memutar mobil dengan kecepatan tinggi dan melakukan slalom atau melewati lintasan yang diatur dengan menggunakan cone di sirkuit