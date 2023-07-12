GUEST STAR: TIKET Band, Siap Ramaikan Musik Tanah Air

TIKET, band yang pernah populer pada 2007 lewat lagu Hanya Kamu Yang Bisa kini kembali lagi. Setelah vakum selama 5 tahun, TIKET kembali bangkit dengan single Biarkan Cinta Menyatukan Kita. Lagu ini sebenarnya salah satu tembang lawas TIKET dari album ‘Rasakan yang Kurasa’ yang dirilis pada 2005.

Meski termasuk lagu lawas, namun TIKET memberikan sentuhan berbeda dalam lagu ini. Opet Alatas sang basis menyebut, versi terbaru Biarkan Cinta Menyatukan Kita terdengar lebih ‘santai’, dibandingkan 18 tahun silam.

rep: Fillah Sofiandy