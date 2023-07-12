GUEST STAR: TIKET Band, Siap Ramaikan Musik Tanah Air
TIKET, band yang pernah populer pada 2007 lewat lagu Hanya Kamu Yang Bisa kini kembali lagi. Setelah vakum selama 5 tahun, TIKET kembali bangkit dengan single Biarkan Cinta Menyatukan Kita. Lagu ini sebenarnya salah satu tembang lawas TIKET dari album ‘Rasakan yang Kurasa’ yang dirilis pada 2005.
Meski termasuk lagu lawas, namun TIKET memberikan sentuhan berbeda dalam lagu ini. Opet Alatas sang basis menyebut, versi terbaru Biarkan Cinta Menyatukan Kita terdengar lebih ‘santai’, dibandingkan 18 tahun silam.
rep: Fillah Sofiandy
Share
Link successfully copied
Watch next from “Guest Star”
GUEST STAR: Comeback, The Virgin Bawa Mimpi Besar
GUEST STAR: Rayakan 21 Tahun Berkarya, Band Samsons Singgung Soal Kecanduan, Apa Itu?
GUEST STAR: Lagu Cemburu jadi Amunisi Baru Vionita Sihombing Gaet Pendengar
GUEST STAR: Ini Makna Syair Single Halu Milik Maulana Ardiansyah
GUEST STAR: Sabrina Eben Menilai Perempuan Cantik Dilihat dari Banyak Hal
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]