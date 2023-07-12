GUEST STAR: Tiket Ungkap Perbedaan Penyanyi Band dan Solo
Tiket Band kini kembali hadir ke industri musik Indonesia. Kembali mengisi warna di belantika musik, Tiket digawangi personel awal seperti Opet Alatas, Brian Kresna Putro, Arden Wiebowo dan Aqi Singgih.
Aqi, sang vokalis, berbagi pandangan tentang perbedaan hidup menjadi penyanyi dan bersolo karir.
Reporter: Alan Pamungkas
