GUEST STAR: TIKET Comeback Lewat Biarkan Cinta Menyatukan Kita
Bagi Anda yang tumbuh remaja di awal tahun 2000-an, bisa jadi merupakan salah satu fans TIKET Band. Band yang melejit berkat tembang Hanya Kamu yang Bisa itu kembali. Mereka menguasai panggung tanah air di medio 2007-an.
Setelah 5 tahun vakum, TIKET kembali meramaikan panggung musik Tanah Air dengan merilis single Biarkan Cinta Menyatukan Kita.
