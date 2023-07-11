Memandang Kota Seoul dari Ketinggian Lotte Skyworld, Tower Tertinggi ke 5 di Dunia
Berkunjung ke negeri Gingseng, Korea Selatan, tidak lengkap rasanya jika tidak mencoba spot langka satu ini. Wisatawan dapat melakukan observasi kota Seoul dari tower tertinggi di Korea Selatan yakni Lotte Skyworld Tower.
Lotte Skyworld Tower menawarkan pemandangan panoramik kota Seoul dalam 360 derajat. Tower ini merupakan salah satu tower tertinggi kelima di dunia yang memiliki 123 lantai dengan ketinggian 555,7 meter.
Bagi wisatawan perorangan akan dikenakan tiket 38 ribu won atau sekitar Rp30 ribu, sedangkan wisatawan rombongan akan mendapatkan harga tiket lebih murah, yakni 26.000 won per orang.
