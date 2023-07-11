Berburu Sunset dari Atas Tebing Pantai Tegal Wangi Bali
Pulau Dewata, Bali seakan tidak pernah kehabisan berbagai destinasi wisata surgawi bagi para wisatawan. Pantai Tegal Wangi yang terletak di Pesisir Jimbaran, Kuta Selatan, Badung dapat menjadi salah satu pilihan melepas penat.
Pesona alam yang memanjakan jiwa dan mata dipastikan menghipnotis pengunjung, tempatnya yang terpencil dengan akses transportasi yang masih jarang membuat Pantai Tegal Wangi menawarkan tempat wisata yang cocok bagi penikmat suasana tenang.
Pengunjung juga bisa menikmati matahari terbenam dari kolam yang berada di puncak tebing sambil menyaksikan magisnya pemandangan Samudera Hindia.
Kontributor: Bagus Alit
