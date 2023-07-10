Sambut Murid Baru, Sejumlah Siswa SMPN 1 Bantul Gelar Tarian Kolosal Nini Thowong
Sejumlah siswi SMPN 1 Bantul menggelar tarian kolosal Nini Thowong untuk menyambut kedatangan siswa baru disekolah mereka. Tarian dolanan Nini Thowong diadaptasi dari sebuah permainan anak yang dulu banyak dimainkan oleh anak anak di Bantul.
Budaya penyambutan siswa baru di sekolah ini memang sudah menjadi tradisi sekaligus untuk turut serta melestarikan berbagai tarian tradisional Jawa. Nantinya, masa pengenalan lingkungan sekolah akan dikemas agar berkesan dan menggembirakan dengan menonjolkan kegiatan kebudayaan.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Daily Lifestyle”
Mengenal Ayam Sentul Khas Lokal Ciamis yang Melegenda
Mengintip Kota Mamasa dari Balik Awan Berjalan di Puncak Timbu Dama
Helsinki jadi Kota dengan Udara Paling Bersih
Melihat Barapan Kebo, Tradisi Adu Kecepatan Kerbau ala Sumbawa
Menikmati Pecel Legendaris di Semarang
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]