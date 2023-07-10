Okezone TV
Sambut Murid Baru, Sejumlah Siswa SMPN 1 Bantul Gelar Tarian Kolosal Nini Thowong
Sejumlah siswi SMPN 1 Bantul menggelar tarian kolosal Nini Thowong untuk menyambut kedatangan siswa baru disekolah mereka. Tarian dolanan Nini Thowong diadaptasi dari sebuah permainan anak yang dulu banyak dimainkan oleh anak anak di Bantul.
 
Budaya penyambutan siswa baru di sekolah ini memang sudah menjadi tradisi sekaligus untuk turut serta melestarikan  berbagai tarian tradisional Jawa. Nantinya, masa pengenalan lingkungan sekolah akan dikemas agar berkesan dan menggembirakan dengan menonjolkan kegiatan kebudayaan.
