Icip Durian Unik Bernama Tai Babi dari Bangka Barat dengan Harga Fantastis
Indonesia banyak memiliki varietas durian dengan nama dan rasa berbeda. Salah satunya terdapat di Bangka Barat, yang memiliki durian unik bernama tai babi.
Varietas durian ini salah satunya bisa ditemui di kebun milik Nurhulis, di Desa Air Belo. Durian tai babi telah terdaftar secara nasional dengan nama Namlung Petaling 06.
Durian ini memiliki rasa manis, creamy dan lebih gurih jika dibanding durian pada umumnya. Karena unik dan langka, durian tersebut dibanderol dengan harga Rp500 ribu per kg.
Kontributor: Rizki Ramadhani
Produser: Reza Ramadhan
