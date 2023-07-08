Unik dan Lezatnya Bulukat Cokelat Sajian Khas dari Kabupaten Pidie Jaya Aceh

Kabupaten Pidie Jaya Aceh memiliki kuliner unik, Bulukat toping cokelat. Bulukat atau ketan disajikan dengan kombinasi toping cokelat. Kombinasi ketan dengan cokelat menghasilkan rasa yang lezat dan unik

Hidangan ini bisa ditemui di Cafe Socollate yang selalu ramai. Lokasi di Jalan Lintas Nasional Medan - Banda Aceh tepatnya di Desa Paru, Bandar Baru Lueng Putu

Memasuki kawasan kafe, pengunjung disambut oleh robot-robot unik. Pengunjung mengaku suka dengan rasa Bulukat toping cokelat