Ramai-Ramai Menenun, 2023 Para Wanita asal Desa Sukarara NTB Pecahkan Rekor MURI
Sebanyak 2023 penenun asal Desa Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pecahkan Rekor MURI. Mereka serempak menenun bersama. Dilaksanakan pada Sabtu (8/7) pukul 09.30 WITA para pencetak rekor justru telah berkumpul sejak pukul 07.00 WITA
 
Para penenun tidak hanya berasal dari kalangan ibu-ibu, namun juga remaja bahkan anak-anak. Tenun adalah bagian dari rutinitas sehari-hari warga Desa Sukarara. Sehingga alat tenun sudah menjadi sahabat karib di rumah para warga
 
Benang-benang sutera yang ditenun menjadi kain sepanjang 4 meter, biasanya membutuhkan waktu pengerjaan berhari-hari bahkan lebih dari satu minggu. Kegiatan menenun untuk memecah Rekor MURI ini turut dihibur oleh acara Peraje Jaran Kamput. Piagam penghargaan Rekor MURI akan dijemput oleh Kepala Desa Sukarara pada 13 Juli 2023 mendatang
