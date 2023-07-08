Ramai-Ramai Menenun, 2023 Para Wanita asal Desa Sukarara NTB Pecahkan Rekor MURI
Sebanyak 2023 penenun asal Desa Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, pecahkan Rekor MURI. Mereka serempak menenun bersama. Dilaksanakan pada Sabtu (8/7) pukul 09.30 WITA para pencetak rekor justru telah berkumpul sejak pukul 07.00 WITA
Para penenun tidak hanya berasal dari kalangan ibu-ibu, namun juga remaja bahkan anak-anak. Tenun adalah bagian dari rutinitas sehari-hari warga Desa Sukarara. Sehingga alat tenun sudah menjadi sahabat karib di rumah para warga
Benang-benang sutera yang ditenun menjadi kain sepanjang 4 meter, biasanya membutuhkan waktu pengerjaan berhari-hari bahkan lebih dari satu minggu. Kegiatan menenun untuk memecah Rekor MURI ini turut dihibur oleh acara Peraje Jaran Kamput. Piagam penghargaan Rekor MURI akan dijemput oleh Kepala Desa Sukarara pada 13 Juli 2023 mendatang
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]