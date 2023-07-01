OKEFLASH: Selain Kota Batik, Ternyata Ada Kopi Penjajah di Pekalongan

Pekalongan selain terkenal dengan batiknya, ternyata merupakan salah satu daerah penghasil kopi jenis robusta di Jawa Tengah. Uniknya, kopi yang diolah petani di wilayah ini, konon sudah ada sejak jaman penjajahan.

Riski Ridholah, seorang pemuda asal Pekalongan ini membawa kopi Belanda. Disebut kopi Belanda karena tanaman kopi ini sudah ada sejak jaman penjajahan dulu.

Kontributor: Suryono Sukarno