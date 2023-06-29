Okezone TV
OKEFLASH: Terungkap! Ayah Anak Inses di Purwokerto Karena Ilmu Sesat
Polisi mengungkap kasus hubungan sedarah atau inses antara ayah dan anak kandungnya di Banyumas, Jawa Tengah menemui titik terang. Para pelaku mengaku tega melakukan aksinya karena tuntunan dari guru spiritual. Kini polisi memburu guru spritual para pelaku.
 
Polisi juga mengungkap para pelaku R dan N selama aksi tersebut dibantu oleh istri pelaku yang juga merupakan ibu kandung dari pelaku.
 
Reporter: Saladin Ayyubi
