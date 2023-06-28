OKEFLASH: Kelamin Bocah Ini Kejepit Resleting Kok Bisa?

Alat kelamin seorang bocah di Kota Cimahi terjepit resleting celana. Petugaspun harus menggunakan mini grinder untuk membantu anak tersebut.

Sebelumnya, peritiwa ini bermula saat korban yang masih berusia 9 tahun itu sedang memakai seragam pramuka untuk ke sekolah. Namun, saat bocah itu hendak menutup resleting, gerigi resleting menjepit kemaluannya.

Kontri: Yuwono