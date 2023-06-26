GUEST STAR: Salma Salsabil Rilis Single Terbaru Berjudul Menghargai Kata Rindu
Salma Salsabil saat ini sedang sibuk promosi lagu Menghargai Kata Rindu, single yang dia dapatkan sebagai lagu kemenangan sebagai juara Indonesian Idol 2023. Salma pun bersyukur mendapatkan lagu tersebut dan dia berusaha menjiwai setiap liriknya hingga mengasilkan sebuah lagu yang indah dinyanyikan.
Salma mengaku gembira mendapatkan lagu tersebut karena aransemennya memang disesuaikan dengan karakter vokalnya.
Reporter: Chindy Aprilia Pratiwi
