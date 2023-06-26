GUEST STAR: Salma Salsabil Ungkap Akan Jalani Profesi Ini Jika Tak Ikut Indonesia Idol

Juara Indonesian Idol 2023, Salma Salsabil ternyata memiliki jawaban menarik ketika ditanya akan menjadi apa jika tak menjadi Indonesian Idol.

Wanita asal Jawa Timur itu mengaku akan menggeluti profesi guru musik jika tidak ikut Indonesian Idol.

Reporter: Vivin