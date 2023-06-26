GUEST STAR: Salma Salsabil Rasakan Perbedaan Usai Jadi Pemenang Indonesia Idol 2023

Nama Salma Salsabil kini sudah semakin dikenal masyarakat usai menjadi juara dalam ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2023. Sebelum ikut Indonesian Idol, Salma hanya seorang mahasiswi yang merantau ke Jakarta untuk kuliah.

Di saat itu, Salma yang memang hobi bernyanyi sejak kecil mencoba peruntungannya di bidang tarik suara dengan mendaftarkan diri ikut ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Kini, kehidupannya berubah. Salma Salsabil sudah menjadi artis atau penyanyi dan memiliki fanbase bernama Salmine.

Reporter: Chindy Aprilia Pratiwi