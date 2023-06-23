OKEFLASH: Ricuh Demo di Depan Ponpes Al Zaytun
Aksi unjuk rasa kembali di Pondok Pesantren Al Zaytun, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Aksi Berujung Kericuhan saat massa mencoba mendorong barikade polisi.
Kericuhan terjadi saat massa gabungan dari Forum Solidaritas Dharma Ayu berusaha melewati barikade petugas yang berjaga. Polisi menangkap oknum yang diduga sebagai provokator.
