GUEST STAR: The Titans Comeback Lewat Single
The Titans kembali meramaikan belantika musik tanah air dengan merilis 23 lagu dalam kurun waktu satu tahun saja, di sepanjang tahun 2022 hingga 2023. Lagu berjudul Tak Ada Rasa pun menjadi salah satu lagu yang menandai kembalinya The Titans untuk terus berkarya.
Lagu Tak Ada Rasa diciptakan oleh Sonny Krisna Yudha alias Oni, sang gitaris. Ia menyebut jika lagu ini berkisah tentang persahabatan antara pria da wanita yg sudah terjalin sangat lama.
Reporter: Nurul Amanah
