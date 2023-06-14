GUEST STAR: Lewat 'Hanya Kau', Rewind Ajak Penikmat Musik Bersyukur Atas Kehadiran Pasangan

Rewind paham betul pasar pendengar musik tanah air. Lewat single terbaru 'Hanya Kau', mereka mencoba menemani pendengar musik yang tengah galau.

Band pop yang beranggotakan Dinal, Gamal, Tian (vokal), Lordy (keyboard), Tri Utomo (drum), Efan (bass), dan Bryan (gitar) itu menyapa penikmat musik dengan single berlirik dalam namun tetap terasa relate dengan banyak orang.

Rewind ingin mencoba mengajak para pendengar musik Indonesia untuk lebih bersyukur atas kehadiran pasangannya, tanpa harus melihat orang lain lagi diluar sana.

Lalu, bagaimana lagunya? simak persembahan spesial 'Hanya Kau' dari Rewind di Guest Star.