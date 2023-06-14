GUEST STAR: Rewind Ingin Lagu 'Hanya Kau' Jadi Wedding Song

Rewind Band siap meramaikan industri musik tanah air dengan single terbaru mereka, 'Hanya Kau'. Proses pembuatan lagu ini pun memiliki cerita tersendiri.

Berbeda dengan single sebelumnya, 'Hanya Kau'. berawal dari keinginan Dinal (Vokalis) ingin mempunyai wedding song yang one day bisa dinyanyikan di wedding-wedding entertain di tanah air.

'Hanya Kau' terinspirasi dari lagu–lagu yang bisa jadi lagu wedding sehingga dibuat cocok untuk jadi wedding march.

Lewat lirik 'Hanya Kau' Rewind ingin menunjukan untuk bersyukur sama hal-hal yang sudah dilewati sama-sama, terasa ringan kalau dijalani berdua.