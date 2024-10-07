Unik, Lukisan Vincent Van Gogh di Taman Seluas 7 Ribu Meter Persegi

Inilah salah satu lukisan terkenal Vincent Van Gogh 'Vas dengan 15 Bunga Matahari.' Lukisan ini diciptakan kembali seniman Belanda di sebuah taman seluas 7 ribu meter persegi di Etten Leur, Belanda.

Setidaknya 60 ribu bunga matahari tiga varietas berbeda digunakan untuk membuat proyek tersebut.

Para pengunjung yang datas antusias mengagumi kreasi artistik ini sambil mengambil gambar bunga matahari dengan jarak dekat.

Lukisan artistik ini dibuat untuk menunjukkan pentingnya keanekaragaman hayati. Sejak awal Agustus, 16 ribu pengunjung telah mengunjungi taman ini tanpa dipungut biaya apapun.