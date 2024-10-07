Unik, Lukisan Vincent Van Gogh di Taman Seluas 7 Ribu Meter Persegi
Inilah salah satu lukisan terkenal Vincent Van Gogh 'Vas dengan 15 Bunga Matahari.' Lukisan ini diciptakan kembali seniman Belanda di sebuah taman seluas 7 ribu meter persegi di Etten Leur, Belanda.
Setidaknya 60 ribu bunga matahari tiga varietas berbeda digunakan untuk membuat proyek tersebut.
Para pengunjung yang datas antusias mengagumi kreasi artistik ini sambil mengambil gambar bunga matahari dengan jarak dekat.
Lukisan artistik ini dibuat untuk menunjukkan pentingnya keanekaragaman hayati. Sejak awal Agustus, 16 ribu pengunjung telah mengunjungi taman ini tanpa dipungut biaya apapun.
Share
Link successfully copied
Watch next from “Okezone Tv”
Arab Saudi Rekrut Pelatih Anyar, Timnas Indonesia Harus Waspada?
Intip Aksi Bintang Timnas Indonesia Ragnar Oratmangoen dan Eliano Reijnders
Perjuangan Berat dalam Berburu Madu Hutan di Ujung Kulon
Bakso, Obat Rindu Diaspora Indonesia di Riyadh Arab Saudi
Lagu APT Rose BLACKPINK feat Bruno Mars Dilarang Diputar Siswa di Korea Selatan
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]