Pesona Pantai Karang Nyimbor di Pesisir Barat Lampung

Papularitas Pantai Karang Ngimbor di Pekon Tanjung Setia ini memanang tidak sesohor pantai-pantai lainnya yang ada di pesisir barat Lampung. Walaupun begitu, sejumlah wisatawan tetap ramai dan berkunjung di Pantai Ngimbor yang indah.

Saat menyambangi Pantai Karang Ngimbor gemuruh ombak akan langsung menyambut Anda. Ombak di pantai ini memiliki ketinggian mencapai 5-6 meter. Bahkan, tak jarang ombak dengan karakter pipeline pun sering muncul di pantai ini.

Dengan ketinggian tersebut, Pantai Karang Nyimbor memang cocok sekali untuk memuaskan hasrat berselancar, khususnya bagi para surfer mania.

Bagi Anda yang tidak ingin berselancar, maka bisa menikmati daya pikat pemandangan laut dengan ombak birunya yang menawan.

Untuk berkunjung ke Pantai Ngimbor, Anda tidak perlu membayar biaya masuk alias gratis.

Kontributor: Enrico Ngantung