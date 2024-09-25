Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Pesona Pantai Karang Nyimbor di Pesisir Barat Lampung
Papularitas Pantai Karang Ngimbor di Pekon Tanjung Setia ini memanang tidak sesohor pantai-pantai lainnya yang ada di pesisir barat Lampung. Walaupun begitu, sejumlah wisatawan tetap ramai dan berkunjung di Pantai Ngimbor yang indah.
 
Saat menyambangi Pantai Karang Ngimbor gemuruh ombak akan langsung menyambut Anda. Ombak di pantai ini memiliki ketinggian mencapai 5-6 meter. Bahkan, tak jarang ombak dengan karakter pipeline pun sering muncul di pantai ini.
 
Dengan ketinggian tersebut, Pantai Karang Nyimbor memang cocok sekali untuk memuaskan hasrat berselancar, khususnya bagi para surfer mania.
 
Bagi Anda yang tidak ingin berselancar, maka bisa menikmati daya pikat pemandangan laut dengan ombak birunya yang menawan. 
 
Untuk berkunjung ke Pantai Ngimbor, Anda tidak perlu membayar biaya masuk alias gratis.
 
 
Kontributor: Enrico Ngantung
 
Share
copy link
Watch next from “Today Special”
Nikmatnya Kuliner Sasau Cita Rasa Khas Danau Singkarak
Serunya Bermain Kano di Aliran Sungai Kebun Sagu Silowo Tuban
Sensasi Camping di Curug Pletuk Banjarnegara
Ecoprint Cara Kreatif Menghasilkan Produk Unik
Pesona Kawah Ijen Banyuwangi yang Memikat Mata Wisatawan
Today Special
Runway
Mix and Match