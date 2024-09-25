Sensasi Paralayang dengan Tandem Pemain Profesional di Bukit Surodadi Boyolali
Inilah spot olahraga dirgantara paralayang yang berada di sisi timur lereng Gunung Merbabu atau tepatnya di Bukit Surodadi, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah.
Selain hembusan angin, indahnya panorama di antara Gunung Merababu dan Merapi membuat penerbang paralayang bisa mengeksplor kemampuan terbangnya di udara hingga sekitar 30 menit sebelum mendarat di lapangan khusus yang disediakan.
Awalnya mereka hanya memanfaatkan untuk latihan, namun kini pihak desa dan kelompok sadar wisata sudah membuat lahan yang nyaman untuk para pemain paralayang untuk melakukan head wind hingga parasut bisa mengembang sempurna.
Pihak pengelola wisata Desa Tarubatang juga memfasilitasi masyarakat umum yang ingin merasakan sensasi paralayang dengan tandem bersama pemain paralayang profesional dengan sistem reservasi.
Saat ini wisata paralayang dibuka untuk umum di hari Sabtu dan Minggu, di mana setiap pengunjung yang ingin terbang dipatok tarif Rp300 ribu sekali terbang.
Baca artikel: https://travel.okezone.com/read/2024/07/24/406/3038623/nikmati-keindahan-alam-subang-naik-paralayang-sandiaga-sensasinya-istimewa?page=all
Kontributor: Tata Rahmanta
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]