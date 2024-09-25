Sensasi Paralayang dengan Tandem Pemain Profesional di Bukit Surodadi Boyolali

Inilah spot olahraga dirgantara paralayang yang berada di sisi timur lereng Gunung Merbabu atau tepatnya di Bukit Surodadi, Desa Tarubatang, Kecamatan Selo, Boyolali, Jawa Tengah.

Selain hembusan angin, indahnya panorama di antara Gunung Merababu dan Merapi membuat penerbang paralayang bisa mengeksplor kemampuan terbangnya di udara hingga sekitar 30 menit sebelum mendarat di lapangan khusus yang disediakan.

Awalnya mereka hanya memanfaatkan untuk latihan, namun kini pihak desa dan kelompok sadar wisata sudah membuat lahan yang nyaman untuk para pemain paralayang untuk melakukan head wind hingga parasut bisa mengembang sempurna.

Pihak pengelola wisata Desa Tarubatang juga memfasilitasi masyarakat umum yang ingin merasakan sensasi paralayang dengan tandem bersama pemain paralayang profesional dengan sistem reservasi.

Saat ini wisata paralayang dibuka untuk umum di hari Sabtu dan Minggu, di mana setiap pengunjung yang ingin terbang dipatok tarif Rp300 ribu sekali terbang.

Kontributor: Tata Rahmanta