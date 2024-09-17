Selebgram Cantik di Makassar Ditangkap Usai Terlibat Kasus Penganiayaan

Selebgram cantik asal Makassar, Saskia Andini Putri alias Loly Slavina, ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial NS (27), di sebuah kelab malam di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Kontributor: Leo Muhammad Nur