Selebgram Cantik di Makassar Ditangkap Usai Terlibat Kasus Penganiayaan
Selebgram cantik asal Makassar, Saskia Andini Putri alias Loly Slavina, ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial NS (27), di sebuah kelab malam di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel).
Baca Juga: https://megapolitan.okezone.com/read/2024/09/17/338/3063877/selebgram-cantik-ditangkap-polisi-karena-aniaya-wanita-di-kelab-malam
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]