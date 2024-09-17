Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Selebgram Cantik di Makassar Ditangkap Usai Terlibat Kasus Penganiayaan
Selebgram cantik asal Makassar, Saskia Andini Putri alias Loly Slavina, ditangkap polisi karena diduga melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial NS (27), di sebuah kelab malam di Kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel). 
 
 
Kontributor: Leo Muhammad Nur
Share
copy link
Watch next from “Makassar”
Emak-Emak Mengamuk di Bandara Makassar, Protes Delay Sampai 9 Jam Menunggu
Viral, Pembongkaran Garasi Mobil di Atas Saluran Drainase
Tiga Pelaku Pembobol Kantor Jasa Pengiriman Diringkus di Makassar
Pria Tertangkap Warga saat Intip Mahasiswi Mandi di Makassar
Today Special
Runway
Mix and Match