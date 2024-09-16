Okezone TV
Wisatawan Memadati Kawasan Puncak saat Libur Panjang, Lalu Lintas Sempat Lumpuh
Libur nasional yang jatuh berdekatan libur akhir pekan berdampak lumpuhnya lalu lintas kawasan Puncak selama 12 jam, Sebanyak 114 ribu kendaraan memadati jalur Puncak, Bogor, selama libur panjang akhir pekan ini.
 
 
Kontributor: Jen Cahyani
