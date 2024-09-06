Okezone TV
Presiden Jokowi Bagikan BLT dan Pamit pada Pedagang di Surabaya

Presiden Joko Widodo membagikan BLT sekaligus pamit kepada masyarakat di Surabaya saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Soponyono Surabaya, Jumat (6/9).

Produser: Hendra Kaswara

