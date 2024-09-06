Presiden Jokowi Bagikan BLT dan Pamit pada Pedagang di Surabaya
Presiden Joko Widodo membagikan BLT sekaligus pamit kepada masyarakat di Surabaya saat melakukan kunjungan kerja di Pasar Soponyono Surabaya, Jumat (6/9).
Produser: Hendra Kaswara
Share
Link successfully copied
Watch next from “Blt Subsidi”
Tepis Anggapan Adanya Politisasi BLT, Jokowi: Sudah Lewati Mekanisme Persetujuan
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]