Deretan Mobil Antik dan Otentik pada Indonesia Autovaganza

Deretan mobil antik dan ontentik dihadirkan dalam festival otomotif Indonesia Autovaganza di BSD, Tangerang Selatan.

Mobil antik ini berbeda dari umumnya karena deretan mobil keluaran 50 tahun hingga 60an ini berbentuk mini, bermesin kecil, dan tentunya hemat bahan bakar.

Liputan: Amrina Rida dan Yudi Permana