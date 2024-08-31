Pameran Kucing ala Mesir Kuno di Museum Shanghai

Ratusan pecinta kucing berkumpul, membawa kucing kesayangannya di Museum Shanghai untuk pesta dan pertunjukan pameran bertema "Di Puncak Piramida: Peradaban Mesir Kuno."

Dalam pameran ini berbagai perlengkapan untuk kucing dipersiapkan dengan baik agar menjaga kenyamanan kucing-kucing lucu ini.

Acara ini merupakan salah satu dari 10 pesta yang diadakan di musim panas ini. Pameran yang dimulai 19 Juli lalu itu telah menarik 320 ribu pengunjung.

Host: Samuel Purba