Pameran Kucing ala Mesir Kuno di Museum Shanghai
Ratusan pecinta kucing berkumpul, membawa kucing kesayangannya di Museum Shanghai untuk pesta dan pertunjukan pameran bertema "Di Puncak Piramida: Peradaban Mesir Kuno."
Dalam pameran ini berbagai perlengkapan untuk kucing dipersiapkan dengan baik agar menjaga kenyamanan kucing-kucing lucu ini.
Acara ini merupakan salah satu dari 10 pesta yang diadakan di musim panas ini. Pameran yang dimulai 19 Juli lalu itu telah menarik 320 ribu pengunjung.
Host: Samuel Purba
