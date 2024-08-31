Suara Kalkun Menambah Keseruan Kontes Kalkun di Kendal
Puluhan ekor ayam kalkun menjadi peserta kontes di Kendal, Jawa Tengah. Kalkun-kalkun dinilai dari kecantikan, bobot, dan kebersihan. Suara kalkun yang khas juga menambah keseruan kontes ini.
Kontes kalkun ini diklaim yang pertama di Pulau Jawa bahkan di Indonesia. Peserta dijaring lewat media sosial dan petugas di setiap kecamatan.
Kontributor: Eddie Prayitno
