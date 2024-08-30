Pesona Golden Sunrise B-29 di Desa Agrosari Lumajang

Pesona golden sunrise atau detik-detik matahari terbit dari ufuk timur berlatar hamparan awan ini menjadi momen yang ditunggu-tunggu pengunjung wisata B-29 atau Bukit 29 di Desa Agrosari, Senduro, Lumajang.

Keindahan momen matahari terbit membuat pengunjung rela melawan hawa dingin dan mendaki bukit dengan ketinggian 2.900 meter di atas permukaan laut ini saat dini hari.

Puncak Bukit 29 ini menjadi wisata andalan Kabupaten Lumajang yang menawarkan pesona keindahan bentang alam yang eksotik.

Untuk mendapatkan momen matahari terbit yang sempurna, pengunjung disarankan bermalam atau camping di Puncak B-29 atau melakukan pendakian saat dini hari.

Cukup membayar tiket masuk Rp10 ribu per orang, pengunjung akan terpuaskan mengeksplore eksotika panorama alam B-29 yang menakjubkan ini.

Host: Kevin Pakan