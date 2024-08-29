Unik! Puluhan Domba di Banjarnegara Dikenakan Baju & Aksesoris jadi Daya Tarik Wisatawan

Festival Domba Batur (Dombat) menjadi salah satu daya tarik utama dalam rangkaian acara Dieng Culture Festival 2024 yang digelar di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.

Acara yang diadakan pada akhir pekan ini menarik perhatian ribuan pengunjung dari berbagai penjuru tanah air.