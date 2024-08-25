Sensasi Menyusuri Gua Londa Pemakaman Bangsawan Tana Toraja
Londa Toraja merupakan kompleks pemakaman yang kini menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel). Meskipun memberikan kesan horor, wisata pemakaman gua alam Londa Toraja ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang datang ke Toraja Utara.
Destinasi wisata pemakaman gua Londa ini terletak di Desa Sangbua, Kecamatan Kesu', Toraja Utara.
