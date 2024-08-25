Intip Keseruan Berwisata Air Mini Tubing Tumpak Selo di Lumajang

Inilah keseruan berwisata Mini Tubing di Desa Petahunan, Kecamatan Sumbersuko, Kabupaten Lumajang. Air sungai di wisata Mini Tubing Tumpak Selo ini berasal dari sumber mata air alami, sehingga sangat jernih dan juga segar.

Di lokasi wisata ini, pengunjung bisa bermain air sungai ataupun menyusuri sungai sepanjang kurang lebih 1 kilometer menggunakan ban.

Wisata Mini Tubing Tumpak Selo berada tak jauh dari pusat Kota Lumajang atau sekitar 15 menit perjalanan.

Cukup menyewa ban Rp10 ribu, wisatawan bisa menikmati suasana pedesaan dan menyusuri sungai sepuasnya.

Host: Yudi Handoyo