Ragam Wahana di Krakatau Park, dari Tunggang Banteng hingga Lava Seluncur
Inilah suasana di Krakatau Park yang terletak di Provinsi Lampung. Hanya berjarak 5 menit dari Pelabuhan Bakauheni, Krakatau Park menjadi wahana taman hiburan pertama sekaligus terbesar di Pulau Sumatera.
Nama Krakatau Park sendiri diambil dari Gunung Krakatau yang sangat ikonik dengan Provinsi Lampung. Berbeda dari wanaha bermain pada umumnya, Krakatau Park memiliki pemandangan indah yang langsung menghadap ke Selat Sunda.
Wahana bermain seperti tunggang banteng, kuda terbang, kincir raksasa, sepeda langit, hingga lava seluncur, menjadi daya tarik pengunjung berwisata ke Krakatau Park.
Hanya dengan merogoh kocek Rp100 ribu per orang, pengunjung sudah dapat menikmati semua keseruan wahana di Karakatau Park.
Host: Yudi Handoyo
