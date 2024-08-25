Wisata Seru Keranjang Sultan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango

Inilah sensasi menikmati wahana keranjang sultan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ratusan pengunjung pun mengantre wahana keranjang sultan ini, apalagi di liburan akhir pekan.

Terdapat 4 keranjang sultan yang bisa dinaiki secara bergantian oleh wisatawan. Keranjang ini meluncur, dioperasikan menggunakan mesin motor, sehingga kecepatan bisa diatur petugas.

Keranjang ini pun sudah dilengkapi peralatan keselamatan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Yang pasti aman bagi wisatawan karena sudah dipasang pengaman tali besi baja atau sling.

Selain menikmati keseruan duduk di kursi sultan, di sini pengunjung juga bisa mencoba uji adrenalin dengan melintas di jemabtan gantung dan menikamti indahnya Curug Sawer bersama keluarga, teman, atau pasangan.

Host: Yudi Handoyo