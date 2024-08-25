Wisata Seru Keranjang Sultan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango
Inilah sensasi menikmati wahana keranjang sultan di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Ratusan pengunjung pun mengantre wahana keranjang sultan ini, apalagi di liburan akhir pekan.
Terdapat 4 keranjang sultan yang bisa dinaiki secara bergantian oleh wisatawan. Keranjang ini meluncur, dioperasikan menggunakan mesin motor, sehingga kecepatan bisa diatur petugas.
Keranjang ini pun sudah dilengkapi peralatan keselamatan, jadi Anda tidak perlu khawatir. Yang pasti aman bagi wisatawan karena sudah dipasang pengaman tali besi baja atau sling.
Selain menikmati keseruan duduk di kursi sultan, di sini pengunjung juga bisa mencoba uji adrenalin dengan melintas di jemabtan gantung dan menikamti indahnya Curug Sawer bersama keluarga, teman, atau pasangan.
Host: Yudi Handoyo
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]