Menikmati Kuliner dan Suasana Jepang di Kuningan Jawa Barat

Inilah Arunika, tempat hits dengan pemandangan gunung di Kuningan, Jawa Barat. Desain bagunan besar dan megah berbentuk joglo menjadi primadona pengunjung.

Ornamen dan interior yang ada juga membuat pengunjung serasa berada di Negeri Sakura. Terlebih, seluruh karyawan kompak mengenakan seragam kimono.

Untuk menu makanan yang disajikan beragam, seperti ayam gulung telor asin dan ramen collagen. Namun kurang lengkap rasanya bilamana menyantap hidangan tanpa minum es kelapa muda khas Arunika.

Host: Yudi Handoyo