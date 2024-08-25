Okezone TV
Ayam Goreng Bawang Sambal Jeruk Bali, Hidangan Kaya Kearifan Lokal
Tampilan menarik dan menggugah selera. Itulah hidangan ayam goreng bawang sambal jeruk bali. 
 
Kreasi seorang chef di Kota Semarang, Jawa Tengah ini kaya kearifan lokal. Menggunakan ayam kampung, rempah asli Indonesia, juga jeruk bali yang unik.
 
Ayam goreng bawang sambal jeruk bali ini tidak hanya menawarkan rasa yang memanjakan lidah, juga pengalaman kuliner unik dengan bahan-bahan asli Indonesia.
 
Host: Yudi Handoyo
