Serunya Naik ATV di Hutan Wonco hingga Padang Savana di Pulau Buton
Inilah salah satu rute yang selalu dilalui oleh Komunitas Baubau ATV Club. Rute ini berada di Hutan Wonco Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Bagi pencinta ATV yang melintas akan disuguhkan dengan rute petualangan. 
 
Seperti mendaki gunung, masuk ke hutan hingga berakhir di padang savana. Namun jangan khawatir, ATV bermesin 250 CC ini siap melahap berbagai medan. 
 
Kontributor: Andhy Eba 
Produser: Akira AW
