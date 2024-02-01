Lezatnya Bolu Koalisi, Kreativitas Kuliner Jelang Pemilu 2024
Ini dia bolu koalisi ala ibu rumah tangga di Kota Palangkaraya, Bangka Belitung
Diberi nama bolu koalisi karena memiliki beragam warna dalam satu buah cetakan kue. Warna ini menyesuaikan dengan bendera partai yang akan ikut Pemilu 2024 mendatang. Selain unik, bolu koalisi ini juga bercita rasa gurih dan bisa menjadi ide jualan
Untuk mengolah kuliner ini sangat mudah, hanya perlu siapkan beberapa bahan utama. Seperti tepung terigu, telur, gula pasir, pewarna makanan, tepung soda serta minyak goreng
Kontributpor: Haryanto
Produser: Akira AW
