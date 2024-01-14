Okezone TV
Asyiknya Berkunjung ke Kampung Wisata Bajenis di Kota Tebing Tinggi
Inilah wisata alam yang berada di Kampung Wisata Bajenis, Kota Tebing Tinggi. Lokasi ini tidak jauh dari kota dan butuh waktu 10 menit untuk sampai ke lokasi. 
 
Wisata alam ini dijamin bisa membuat pengunjung ceria dan menghilangkan stres. Pengunjung bisa menghirup udara segar sambil berjalan kaki di tengah lahan pertanian. 
 
Selain itu, secara langsung pengunjung bisa melihat aktivitas dari para petani. Mulai dari menanam, merawat hingga melakukan panen hasil pertanian warga. 
 
Pengunjung juga bisa membawa hasil panen dari petani seperti jagung, timun. Dengan syarat pengunjung bertransaksi terlebih dahulu dengan para petani.
 
Kontributor: Abdullah Sani Hasibuan 
Produser: Akira AW
