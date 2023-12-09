Okezone TV
Cantik dan Anggunnya Ariel Tatum Saat Menari Jaipong Bareng Happy Salma
Ariel Tatum tampil mempesona dalam pagelaran seni ‘Sukabumi 1980’ pada Jumat (8/12/2023). Aktris cantik tersebut beradu kebolehan menari jaipong bersama Happy Salma.
 
Meskipun tidak berdarah Sunda, Ariel tampak luwes meliukkan tubuhnya mengikuti iringan karawitan. Aksi memukau Ariel lantas membuat masyarakat yang hadir terpana. Beberapa penonton pria bahkan antusias memberikan saweran.
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Nurul Amanah
