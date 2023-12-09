Cantik dan Anggunnya Ariel Tatum Saat Menari Jaipong Bareng Happy Salma
Ariel Tatum tampil mempesona dalam pagelaran seni ‘Sukabumi 1980’ pada Jumat (8/12/2023). Aktris cantik tersebut beradu kebolehan menari jaipong bersama Happy Salma.
Meskipun tidak berdarah Sunda, Ariel tampak luwes meliukkan tubuhnya mengikuti iringan karawitan. Aksi memukau Ariel lantas membuat masyarakat yang hadir terpana. Beberapa penonton pria bahkan antusias memberikan saweran.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Nurul Amanah
Share
Link successfully copied
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]