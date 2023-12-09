Mengunjungi Museum Jenang Mubarak, Wisata Edukasi Unik di Jawa Tengah
Museum Jenang Mubarok menjadi destinasi liburan akhir tahun yang menarik bagi keluarga. Pengunjung akan disambut dengan dekorasi khas jawa tengah yang otentik.
Museum ini memperlihatkan sejarah Kota Kudus hingga proses pembuatan jenang. Selain itu, pengunjung bisa mengabadikan momen di berbagai spot instagramable. Harga tiket museum dibanderol seharga 10 ribu rupiah per orang.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Lazarus Sandy
