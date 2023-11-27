Okezone TV
Jessica Iskandar Anggap Lucu Dugaan Intimidasi Steven, saat Steven Tiba di Bandara Soetta Usai Tertangkap di Thailand
Jessica Iskandar tidak habis pikir dengan pengakuan Steffanus Budianto alias Steven tersangka penipu yang mengaku bahwa dirinya terintimidasi saat tiba di Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Jedar saat ditemui di kediamannya, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/11/2023).
 
Sebagaimana diketahui, Steven mengaku trauma saat di intimidasi verbal oleh Vincent Verhaag dan Jedar ketika tiba di Bandara Soekarno Hatta bersama tim kepolisian.
 
Reporter : Ayu Utami Anggraeni    
Producer : Erlangga Agung Asmoro
