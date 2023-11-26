Okezone TV
Destinasi Wajib di Bandar Lampung Bagi Pecinta Durian
Destinasi wajib yang satu ini cocok bagi pecinta durian. Salah satu resto di Jalan Majapahit, Enggal, Bandar Lampung ini menyajikan berbagai varian durian lokal hingga impor.
 
Mulai dari durian montong hingga musangking. Soal harga juga masih terjangkau dengan kisaran mulai dari Rp 60 ribu hingga Rp 400 ribu.
 
Selain mencicipi aneka varian durian, pengunjung juga dapat menikmati kuliner khas Bandar Lampung lainnya.
