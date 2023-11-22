Okezone TV
Keseruan Festival Pasar Agro Sitalang yang Berisi Aneka Ragam Budaya, Unik dan Mempesona
Sebuah festival unik dan beranekaragam budaya digelar di Kelurahan Kauman Kidul Sidorejo, Salatiga, Jateng 
 
Festival yang berisi beragam rangkaian ini salah satunya yang menarik adalah memedi sawah atau orang-orangan sawah. Selain itu, adapula peragaan busana petani hingga atraksi drumblek
 
Festival Pasar Agro Sitalang diharapkan dapat menjadi potensi wisata pertanian di Salatiga, Jateng 
 
Reporter : Lurisa Lulu  
Producer : Erlangga Agung Asmoro
