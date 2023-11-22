Keseruan Festival Pasar Agro Sitalang yang Berisi Aneka Ragam Budaya, Unik dan Mempesona

Sebuah festival unik dan beranekaragam budaya digelar di Kelurahan Kauman Kidul Sidorejo, Salatiga, Jateng

Festival yang berisi beragam rangkaian ini salah satunya yang menarik adalah memedi sawah atau orang-orangan sawah. Selain itu, adapula peragaan busana petani hingga atraksi drumblek

Festival Pasar Agro Sitalang diharapkan dapat menjadi potensi wisata pertanian di Salatiga, Jateng

Reporter : Lurisa Lulu

Producer : Erlangga Agung Asmoro