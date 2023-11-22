Keseruan Festival Pasar Agro Sitalang yang Berisi Aneka Ragam Budaya, Unik dan Mempesona
Sebuah festival unik dan beranekaragam budaya digelar di Kelurahan Kauman Kidul Sidorejo, Salatiga, Jateng
Festival yang berisi beragam rangkaian ini salah satunya yang menarik adalah memedi sawah atau orang-orangan sawah. Selain itu, adapula peragaan busana petani hingga atraksi drumblek
Festival Pasar Agro Sitalang diharapkan dapat menjadi potensi wisata pertanian di Salatiga, Jateng
Reporter : Lurisa Lulu
Producer : Erlangga Agung Asmoro
