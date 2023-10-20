Menikmati Keindahan Panorama Samudra Hindia di Sagara View Kebumen

Pesona obyek wisata ‘Sagara View’ di Desa Karangbolong mengundang decak kagum. Pengunjung dapat berswafoto bersama keindahan pemandangan Samudra Hindia

Obyek wisata baru ini dibangun diatas lahan seluas 56 hektar. Dana yang dihabiskan senilai 17 milyar didapat dari investor lokal kebumen.

Harapannya, obyek wisata ini bisa dikenal secara internasional.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Muharom Adi Yuliarta