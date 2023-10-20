Menikmati Keindahan Panorama Samudra Hindia di Sagara View Kebumen
Pesona obyek wisata ‘Sagara View’ di Desa Karangbolong mengundang decak kagum. Pengunjung dapat berswafoto bersama keindahan pemandangan Samudra Hindia
Obyek wisata baru ini dibangun diatas lahan seluas 56 hektar. Dana yang dihabiskan senilai 17 milyar didapat dari investor lokal kebumen.
Harapannya, obyek wisata ini bisa dikenal secara internasional.
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Muharom Adi Yuliarta
Share
Link successfully copied
Watch next from “Wisata Alam Jawa Tengah”
Today Special
Runway
Kompak Pakai Outfit Motif Ondel-Ondel, Begini Penampilan Andien Aisyah Bareng Kedua Anaknya di IFW 2024
Mix and Match
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 2]
MIX & MATCH: Tetap Elegan dengan Warna Cerah, Ini Dia Koleksi Formal Dress dari Fashion Designer Yurita Puji [Part 1]