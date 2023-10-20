Okezone TV
Okezone
TV
Program
Chief Talk Guest Star Okezone Updates Today Special Mix and Match People and Hobbies
Music Zone Oke Flash Daily Lifestyle Runway Love Story
Channel
RCTI GTV IDX Channel
MNC TV iNews TV
Radio
Global Radio Jakarta RDI V-Radio
Menikmati Keindahan Panorama Samudra Hindia di Sagara View Kebumen
Pesona obyek wisata ‘Sagara View’ di Desa Karangbolong mengundang decak kagum. Pengunjung dapat berswafoto bersama keindahan pemandangan Samudra Hindia
 
Obyek wisata baru ini dibangun diatas lahan seluas 56 hektar. Dana yang dihabiskan senilai 17 milyar didapat dari investor lokal kebumen.
 
Harapannya, obyek wisata ini bisa dikenal secara internasional.
 
 
 
Produser : Dea K.Charity
Reporter : Muharom Adi Yuliarta
Share
copy link
Watch next from “Wisata Alam Jawa Tengah”
Today Special
Runway
Mix and Match